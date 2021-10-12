В Минздраве опровергли информацию о начале вакцинации детей от COVID-19
Помощник Министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что никаких решений о начале вакцинации от коронавируса детей и подростков не принималось, а появившаяся в СМИ информации не соответствует действительности.
По его словам, в связи с общим ростом заболеваемости COVID-19, в том числе среди подростков, в министерство поступает большое количество обращений по вопросам вакцинации несовершеннолетних.
Кузнецов отметил, что специальная вакцина «Гам-Ковид-Вак М», которая разработана центром имени Гамалеи для применения у подростков в возрасте 12-17 лет, в настоящее время проходит экспертизу. Решение о государственной регистрации препарата будут приниматься по её результатам, которые ожидаются в ближайшие две недели.
Ранее источники агентства Ura.ru сообщили, что вакцинация детей и подростков от коронавируса начнется в России через две недели и соответствующее решение уже принято в Минздраве.
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