«Правильная история!» Ямбург поддержал вакцинацию школьников
Евгений Ямбург рассказал НСН, что в его школе нет «повальной истории» с COVID-19, назвав «преувеличением» панические настроения в СМИ.
Заслуженный учитель России, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу о вакцинации детей с 12 лет, отметив, что в его учебном заведении ситуация с COVID-19 вполне нормальная.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что за последние две недели в Москве заболеваемость коронавирусом среди школьников увеличилась на 42%, а за «последний месяц» месяц эта цифра выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим.
«На сегодняшний день на карантине было четыре класса, один уже вышел. Я не могу сказать, что это больше, чем было в прошлом или позапрошлом году, какой то «повальной истории» не наблюдается. Но эта ситуация неизбежна. Во-первых, они прибыли в школу, «нахватав» во время летних каникул, это абсолютно естественно. Во-вторых, мы то все привиты – учителя и сотрудники школы, но во многих странах прививают с 12 лет, и это абсолютно правильно. В целом ситуация «вялотекущая», мы ее наблюдаем, но нельзя сказать, что все «повалились» и какая-то трагедия, это было бы, конечно, паникой и преувеличением», - сказал Ямбург.
В России сейчас продолжаются клинические испытания вакцины для подростков 12–17 лет. Заслуженный учитель России поддержал идею вакцинации школьников.
«Я считаю, что это абсолютно правильная история. Береженого Бог бережет, и, я думаю, что мы к этому придем. В данной ситуации я завидую Дании, где привили 95% жителей и нет никаких ограничений. А мы на этом фоне имеем всего 33% по России, целые регионы выпадают, и это связано с консерватизмом мышления наших граждан, которым хоть кол на голове теши, приходится убеждать-убеждать-убеждать, приказывать ведь не можем. Если возьмемся за ум и поймем, что без этого нельзя, тогда и выйдем из этого положения. Потому что, конечно, мы не хотим опять уйти полностью на дистанцию. Дети хотят учиться. Спросите у них. Насидевшись дома, они полюбили, наконец, школу», - подчеркнул директор школы.
При этом Ямбург отметил, что вакцинация школьников может проводиться только с согласия родителей, которые, в отличие от учителей, не обязаны делать прививки от COVID-19.
«Обязательной вакцинация должна быть для таких категорий, как врачи и педагоги. Для родителей она не обязательна. Дети не имеют права самостоятельно решать, хочу вакцинацию или нет. Это может делаться только с согласия родителей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил накануне, что специальная вакцина «Гам-Ковид-Вак М», которая разработана центром имени Гамалеи для подростков 12-17 лет, в настоящее время проходит экспертизу. По ее результатом будет принято решение о государственной регистрации вакцины, которое ожидается в ближайшие две недели.
При этом в Минздраве опровергли информацию ряда СМИ о том, что вакцинация школьников якобы начнется по всей России «через две недели», подчеркнув, что никаких решений о начале вакцинации от коронавируса детей и подростков не принималось.
Со своей стороны, заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус учащихся в десяти школах.
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