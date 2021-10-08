«Значит есть свобода слова». Глава Союза журналистов - о «нобелевке» Муратову

В России по-разному оценивают деятельность «Новой газеты», поскольку в стране не запрещены разные точки зрения, считает Владимир Соловьев.

«Новая газета» много лет представляет российским читателям особое мнение по самым разным вопросам мировой и российской повестки, напомнил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Стоит поздравить нашего коллегу, который много лет руководит «Новой газетой» - газетой, которая имеет свою точку зрения на многие происходящие в стране и за рубежом события. Возможно, тут есть и политическая составляющая, и признание достоинств журналистики. Лучше попытаться выяснить их [комитета] точку зрения. Если она будет опубликована, из этого мы поймем, чем они руководствовались», - отметил Соловьев.
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При этом глава Союза журналистов отказался называть имена тех коллег, которые тоже могли бы быть удостоены Нобелевской премии.

«Если я начну вам называть фамилии и кого-то забуду, то они на меня обидится. Вы и сами их знаете. В стране найдутся те, кто рад победе Муратова и те, кто недоволен. Действительно, у нас есть разные точки зрения, представлен весь спектр, и это хорошо, это значит, что у нас есть свобода слова», - заключил журналист.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Нобелевская премия мира должна была быть присуждена неправительственной организации «Репортеры без границ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новая ГазетаДмитрий МуратовНобелевская Премия МираНобелевская Премия
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