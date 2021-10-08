«Значит есть свобода слова». Глава Союза журналистов - о «нобелевке» Муратову

При этом глава Союза журналистов отказался называть имена тех коллег, которые тоже могли бы быть удостоены Нобелевской премии.

«Если я начну вам называть фамилии и кого-то забуду, то они на меня обидится. Вы и сами их знаете. В стране найдутся те, кто рад победе Муратова и те, кто недоволен. Действительно, у нас есть разные точки зрения, представлен весь спектр, и это хорошо, это значит, что у нас есть свобода слова», - заключил журналист.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Нобелевская премия мира должна была быть присуждена неправительственной организации «Репортеры без границ».

