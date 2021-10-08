Киселёва возмутило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову

Телеведущий Дмитрий Киселев выразил своё несогласие с присуждением Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

«Нобелевская премия мира - одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться», — заметил Киселёв.

Норвежский Нобелевский комитет объявил сегодня о присуждении премии мира за 2021 год Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналистке и писательнице Марии Реса. Они отмечены «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира».

В частности, Дмитрий Муратов в течение нескольких десятков лет защищал свободу слова в России во все более сложных условиях, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Там также подчеркнули, что оба лауреата также представляют всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода печати сталкиваются с все более неблагоприятными условиями.

