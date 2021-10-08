Киселёва возмутило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову
Телеведущий Дмитрий Киселев выразил своё несогласие с присуждением Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
«Нобелевская премия мира - одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться», — заметил Киселёв.
Норвежский Нобелевский комитет объявил сегодня о присуждении премии мира за 2021 год Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналистке и писательнице Марии Реса. Они отмечены «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира».
В частности, Дмитрий Муратов в течение нескольких десятков лет защищал свободу слова в России во все более сложных условиях, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Там также подчеркнули, что оба лауреата также представляют всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода печати сталкиваются с все более неблагоприятными условиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- «С телефоном в руке». В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина
- «Подонки без национальности»: Песков прокомментировал избиение пассажира в метро Москвы
- Песков: НАТО - блок антироссийской направленности
- Жертвами отравления алкоголем в Оренбуржье стали 17 человек
- Киселёва возмутило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову
- Кремль поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
- Боррель: Россия не станет «сверхдержавой»
- «Свобода слова и независимость». В Нобелевском комитете объяснили премию мира Муратову
- Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов
- Новым главой Калининграда стал единоросс Евгений Любивый
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru