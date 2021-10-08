Кремль поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
Кремль поздравляет с получением награды главреда «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Муратов талантлив, смел и привержен своим идеалам.
Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Такое решение принял Норвежский Нобелевский комитет.
Как отмечается в релизе, они получили награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- «С телефоном в руке». В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина
- «Подонки без национальности»: Песков прокомментировал избиение пассажира в метро Москвы
- Песков: НАТО - блок антироссийской направленности
- Жертвами отравления алкоголем в Оренбуржье стали 17 человек
- Киселёва возмутило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову
- Кремль поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
- Боррель: Россия не станет «сверхдержавой»
- «Свобода слова и независимость». В Нобелевском комитете объяснили премию мира Муратову
- Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов
- Новым главой Калининграда стал единоросс Евгений Любивый
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru