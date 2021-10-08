Кремль поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира

Кремль поздравляет с получением награды главреда «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Муратов талантлив, смел и привержен своим идеалам.

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Такое решение принял Норвежский Нобелевский комитет.

Как отмечается в релизе, они получили награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, как предпосылки демократии и прочного мира».

