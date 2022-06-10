«Защита от революций»: В Совфеде указали на важность запрета митингов у зданий властей и школ

Накануне в Госдуму внесли новый проект в развитие законодательства об иноагентах. В нем предлагается запретить митинги и демонстрации, в частности, у школ и органов публичной власти.

«Сейчас идет тотальная гибридная война против России. На Украине введено военное положение, в США объявлена чрезвычайная ситуация в связи с поставками электроэнергии. Мы не хотим дожидаться, пока что-нибудь произойдет. Если внимательно посмотреть на то, как разжигаются цветные революции, то можно убедиться, что именно таким способом они и создаются. А если мы знаем, как действуют те, кто считает нас своим противником, почему же мы должны не принимать профилактических мер? Это не законопроект про запреты, это один из элементов нашего законопроекта, но это про защиту», - сказал Климов.

По его словам, законопроект защитит россиян от лиц, которые могут попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны под чужим влиянием.