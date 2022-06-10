«Защита от революций»: В Совфеде указали на важность запрета митингов у зданий властей и школ

Необходимо защитить россиян от лиц, которые могут попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны, заявил в эфире НСН сенатор Андрей Климов. 

Законопроект о запрете митингов у зданий школ и органов власти направлен в первую очередь на защиту граждан России, так как сейчас идет тотальная гибридная война против государства, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне в Госдуму внесли новый проект в развитие законодательства об иноагентах. В нем предлагается запретить митинги и демонстрации, в частности, у школ и органов публичной власти.

«Сейчас идет тотальная гибридная война против России. На Украине введено военное положение, в США объявлена чрезвычайная ситуация в связи с поставками электроэнергии. Мы не хотим дожидаться, пока что-нибудь произойдет. Если внимательно посмотреть на то, как разжигаются цветные революции, то можно убедиться, что именно таким способом они и создаются. А если мы знаем, как действуют те, кто считает нас своим противником, почему же мы должны не принимать профилактических мер? Это не законопроект про запреты, это один из элементов нашего законопроекта, но это про защиту», - сказал Климов.

По его словам, законопроект защитит россиян от лиц, которые могут попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны под чужим влиянием.

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«В законопроекте сказано также и про лечебные учреждения, чтобы около роддомов или мест, где проводятся хирургические мероприятия, не устраивали всякого рода манифестации. Ни один нормальный политик не будет этого делать. Но могут делать те, кто хочет вызвать хаос и нарушить нормальное функционирование жизненно-важных органов. Мы таким образом защищаем покой, порядок и безопасность 99% граждан России от лиц, которые могут под чужим влиянием попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны» - резюмировал Климов.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечала, что митинги у зданий органов власти и школ необходимо запретить, потому что иноагенты могут собирать там политические демонстрации.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗаконопроектМитингСовет ФедерацииРоссия
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