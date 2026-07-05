В Анкаре раскрыли главные темы предстоящего саммита НАТО

Основными вопросами повестки предстоящего саммита НАТО в Анкаре станут угрозы евроатлантической безопасности, ситуация вокруг Украины и обстановка на южном фланге альянса. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на своей странице в соцсети X.

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Кроме того, участники встречи планируют подвести итоги и оценить эффективность шагов, предпринятых в рамках реализации договоренностей по увеличению оборонных инвестиций.

Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7 и 8 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на НАТО не приносят США выгоды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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