Сальдо: Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены

Сальдо уточнил, что энергетики и аварийные службы уже работают на месте. По его словам, специалисты делают всё необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества в жилые дома.

Это не первый случай в регионе. В середине июня Херсонская область также полностью осталась без электроснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



