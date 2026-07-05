Сальдо: Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Часть Крыма осталась без света и воды из-за повреждений в электросетях

Сальдо уточнил, что энергетики и аварийные службы уже работают на месте. По его словам, специалисты делают всё необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества в жилые дома.

Это не первый случай в регионе. В середине июня Херсонская область также полностью осталась без электроснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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