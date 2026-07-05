Сальдо: Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены
5 июля 202617:05
Александр Грин
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что энергетики и аварийные службы уже работают на месте. По его словам, специалисты делают всё необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества в жилые дома.
Это не первый случай в регионе. В середине июня Херсонская область также полностью осталась без электроснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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