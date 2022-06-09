В Госдуме предложили запретить митинги у зданий органов власти и школ
Законопроект, запрещающий проводить митинги и демонстрации на территориях школ и органов публичной власти, внесли на рассмотрение в Госдуму.
Документ в развитие законодательства об иноагентах, размещённый в электронной базе нижней палаты парламента, также предлагает запрет на проведение подобных акций на территории речных, морских, железнодорожных, автомобильных и аэровокзалов.
Кроме того, к запрещённым для проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций местам, предлагается отнести территории медучреждений, детские и спортивные площадки, культовые помещения.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что артистов и других представителей творческих профессий, которые негативно высказываются о России и президенте, а также выступают на митингах, следует признавать иностранными агентами.
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