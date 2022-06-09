В Госдуме предложили запретить митинги у зданий органов власти и школ

Документ в развитие законодательства об иноагентах, размещённый в электронной базе нижней палаты парламента, также предлагает запрет на проведение подобных акций на территории речных, морских, железнодорожных, автомобильных и аэровокзалов.

Кроме того, к запрещённым для проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций местам, предлагается отнести территории медучреждений, детские и спортивные площадки, культовые помещения.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что артистов и других представителей творческих профессий, которые негативно высказываются о России и президенте, а также выступают на митингах, следует признавать иностранными агентами.