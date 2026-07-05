Ведущие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
Ведущие российские банки, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанком, увеличили ставки по вкладам и счетам. Об этом сообщает «РБК Инвестиции».
Издание напоминает, что 19 июня совет директоров Банка России принял решение уменьшить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Однако спустя две недели средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам в десяти крупнейших банках страны выросла на 0,15 процентных пункта и теперь превышает отметку в 13,35% годовых. При этом доходность по депозитам на полгода достигла 12,94%, а по вкладам сроком на один год - 12%.
В публикации уточняется, что решение о повышении ставок по вкладам и счетам приняли, в частности, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВТБ и Альфа-банк.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в июле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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