Трамп пригрозил снова «отправить в небытие» серп и молот

По данным издания, американский лидер выразил обеспокоенность тем, что коммунистические идеи вновь начинают набирать популярность в стране. Он охарактеризовал эту идеологию как уродливую угрозу и опасную болезнь, от которой Америке необходимо срочно избавиться.

«Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», – сказал Трамп.

По мнению Трампа, коммунизм является полной противоположностью базовым американским ценностям и исторически доказал свою неэффективность. Трамп заявил, что США никогда не встанут на этот путь развития.

Завершая свою речь, президент выразил слова благодарности ветеранам американских вооруженных сил, которые сражались против коммунизма во время войн в Корее и Вьетнаме.

Ранее Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».