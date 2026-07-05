Собянин: До 15 увеличилось число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву
До 15 увеличилось число сбитых с начала суток БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
«Средствами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА», - написал Собянин.
Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
До этого мэр столицы сообщал, что за последний час силами ПВО ликвидированы 8 БПЛА ВСУ, летевших на Москву. В первой половине дня 5 июля Собянин информировал о двух сбитых БПЛА ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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