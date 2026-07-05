Курцын: В основе фильма «Малыш-каратист» лежит моя детская травма

При этом Курцын подчеркнул важность того, чтобы у современного молодого поколения были правильные примеры в кино.

«К сожалению, в нашем поколении в мужчинах теряется эта правильная маскулинность. Новое поколение детей, которое растет, не привыкло заниматься спортом. Парни ленятся, для них медаль — это не мотивация. Мы анализируем, что происходит в кинематографе. Когда блогеры выпускают какие-то проекты, приходят дети просто с сумасшедшими глазами, невоспитанные, начинают пытаться к ним… Нездоровая история происходит. Мы бы хотели, чтобы у них были ориентиры в виде нашего молодого поколения, как Алина Соколова, Мирон Проворов, Маргарита Харитонова (исполнили роли в фильме "Малыш-каратист" - прим. НСН). Это главные герои нашего фильма, глядя на которых, воспитывались бы ценности не только семейные, но происходило бы личностное становление и пацана, и девчонки. Хочется, чтобы у современного поколения ориентир был какой-то настоящий», - заключил собеседник НСН.