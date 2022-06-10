«Угрозы иноагентов»: В Госдуме объяснили запрет митингов у зданий властей и школ
Иноагенты не должны иметь возможности заниматься просвещением детей и влиять на политические решения, заявила в эфире НСН депутат Мария Бутина.
Митинги у зданий органов власти и школ необходимо запретить, потому что иноагенты могут собирать там политические демонстрации, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуму внесли новый проект в развитие законодательства об иноагентах. В нем предлагается запретить митинги и демонстрации у школ и органов публичной власти.
«Этот законопроект, скорее, носит технический характер. Был принят закон об иноагентах, и согласно этому закону, требуются изменения в некоторые другие нормативно-правовые акты. В частности, в закон о митингах, поскольку закон об иноагентах вводит ряд ограничений. Иноагенты не должны иметь возможности за иностранные деньги заниматься, например, просвещением и воспитанием наших детей. Их сборы на политические демонстрации в местах, где могут присутствовать дети, были бы нелогичными», - сказала Бутина.
По ее словам, организации, финансируемые из-за рубежа, не должны иметь возможности влиять на принятие важных политических решений в России.
«Также у иноагентов ограничивается политическая активность. То есть, за иностранные деньги становиться кандидатом на выборах было бы неправильно, поскольку речь идет о национальной безопасности нашего государства. Поэтому некоторая политическая активность для них ограничена. Это совершенно логично. Здесь не вопрос какой-то угрозы митингов. Если человек или организация получают иностранные деньги, то давать ему возможность влиять на принятие важных политический решений, как минимум, абсурдно», - добавила Бутина.
По действующему законодательству (ст. 8 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») митинги и другие подобные мероприятия нельзя проводить на территориях у опасных производственных объектов, путепроводах, железнодорожных магистралях и прилегающих к резиденциям президента, зданиям судов, экстренных служб, местам лишения свободы.
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