«Угрозы иноагентов»: В Госдуме объяснили запрет митингов у зданий властей и школ

Накануне в Госдуму внесли новый проект в развитие законодательства об иноагентах. В нем предлагается запретить митинги и демонстрации у школ и органов публичной власти.

«Этот законопроект, скорее, носит технический характер. Был принят закон об иноагентах, и согласно этому закону, требуются изменения в некоторые другие нормативно-правовые акты. В частности, в закон о митингах, поскольку закон об иноагентах вводит ряд ограничений. Иноагенты не должны иметь возможности за иностранные деньги заниматься, например, просвещением и воспитанием наших детей. Их сборы на политические демонстрации в местах, где могут присутствовать дети, были бы нелогичными», - сказала Бутина.

По ее словам, организации, финансируемые из-за рубежа, не должны иметь возможности влиять на принятие важных политических решений в России.