12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области
12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По информации МВД, авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. Рейсовый автобус, в котором находилось 28 человек, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель автобуса и 11 пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы.
Ранее шестилетний ребенок погиб, его мама была доставлена в больницу в результате столкновении легковушки и автобуса в Зарайском муниципальном округе Подмосковья, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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