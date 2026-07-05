12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области

12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Ребенок погиб при столкновении легковушки и автобуса в Подмосковье

По информации МВД, авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. Рейсовый автобус, в котором находилось 28 человек, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель автобуса и 11 пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы.

Ранее шестилетний ребенок погиб, его мама была доставлена в больницу в результате столкновении легковушки и автобуса в Зарайском муниципальном округе Подмосковья, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПВоронежская ОбластьРоссия

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