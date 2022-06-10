СМИ: В Брянскую область проникли украинские диверсанты

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает Baza.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

«По предварительной информации, на территорию России зашла разведывательно-диверсионная группа. Это произошло недалеко от поселка Подывотье в Брянской области. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубицы», — сообщает издание.

Кроме того, около 5 часов утра очевидцы услышали взрывы и заметили столб дыма в районе поселка Белая Березка. По предварительным данным, со стороны Украины попытались обстрелять пограничное отделение. Как сообщает Telegram-канал Readovka, было совершено около 15 выстрелов.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:УкраинаБрянская Область
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