СМИ: В Брянскую область проникли украинские диверсанты

«По предварительной информации, на территорию России зашла разведывательно-диверсионная группа. Это произошло недалеко от поселка Подывотье в Брянской области. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубицы», — сообщает издание.

Кроме того, около 5 часов утра очевидцы услышали взрывы и заметили столб дыма в районе поселка Белая Березка. По предварительным данным, со стороны Украины попытались обстрелять пограничное отделение. Как сообщает Telegram-канал Readovka, было совершено около 15 выстрелов.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

