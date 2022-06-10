СМИ: В Брянскую область проникли украинские диверсанты
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает Baza.
«По предварительной информации, на территорию России зашла разведывательно-диверсионная группа. Это произошло недалеко от поселка Подывотье в Брянской области. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубицы», — сообщает издание.
Кроме того, около 5 часов утра очевидцы услышали взрывы и заметили столб дыма в районе поселка Белая Березка. По предварительным данным, со стороны Украины попытались обстрелять пограничное отделение. Как сообщает Telegram-канал Readovka, было совершено около 15 выстрелов.
Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр
- Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль
- ЦБ изучит законность введения комиссий по валютным счетам в банках
- Суд арестовал участок Невзорова в Петербурге
- Кабмин выделит более 970 млн рублей на закупку флагов и гербов для российских школ
- Приложение бывшего McDonald's временно назвали «Мой Бургер»
- СМИ: В Брянскую область проникли украинские диверсанты
- Митволя арестовали по делу о хищении 900 млн рублей
- Орбан: Эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику
- СМИ: Во Внуково задержали экс-префекта САО Митволя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru