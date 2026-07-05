МО РФ: Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки
Украина отказалась от российской инициативы по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем «Максе».
В Минобороны напомнили, что накануне выдвинули предложение о проведении гуманитарной акции. Москва предложила установить режим тишины с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для безопасной передачи тел погибших. Однако, как уточнили в Минобороны, в ходе обсуждения данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона от выдвинутой инициативы отказалась.
«Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», - добавили в Минобороны.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что заявление о готовности провести гуманитарную акцию привлекло внимание международной прессы и более 20 редакций средств массовой информации из различных стран и континентов выразили желание прибыть в Константиновку, чтобы лично присутствовать при передачи тел.
В пятницу, 3 июля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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