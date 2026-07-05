«Шансы малы»: Курцын отговорил молодежь идти в кино
При этом в эфире НСН актер признался, что хотел бы создать детское кино, которое бы меняло поколение.
Есть огромное количество невостребованных актеров, и у молодых артистов очень маленький шанс на успешную карьеру и светлое будущее. Об этом на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле заявил актер Роман Курцын. Его слова приводит специальный корреспондент НСН.
«Для молодых актеров мотивация очень простая — если ты в жизни больше ничем не можешь заниматься, то надо идти в эту профессию. Это очень несчастная профессия. Огромное количество артистов не востребованы. Каждый год выпускается большое количество актеров, которые никому не нужны, которые не работают по профессии. И если ты можешь заниматься чем-то другим, и у тебя есть другой вариант, значит иди в другой вариант. Потому что шанс, что ты выстрелишь, и у тебя будет светлое будущее и успешная карьера, очень мал. Я бы скорее обратился к родителям, которые заставляют своих детей сниматься в кино, закрывают свои гештальты», - заметил артист на мероприятии, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.
При этом он признался, что хотел бы создать детский фильм, который бы изменил поколение.
«Но есть дети с горящими глазами. Очень хочется сделать правильное детское кино, которое бы меняло поколение. У нас большой онлайн-проект. Мы ищем самородков из страны. Так как я сам вырос в Костроме, и в моем детстве варианта оказаться в телевизоре или попасть на главную роль просто не было. Надо было всегда ехать в Москву. Мы и придумали онлайн-проект, который называется "Шаг в кино", чтобы дать талантливым детям из провинции шанс попасть в кинематограф. Мы сделали проект, чтобы дать детям правильный путь и направление и показать им сложности профессии. Для взрослых тоже планируем проект. В сентябре будем заходить во взрослую индустрию», - рассказал Курцын.
По его словам, ему нравится продюсировать кино.
«Кресло режиссера я не рассматриваю — это другая история. Мне нравится продюсировать: реализовывать проекты, которые у нас еще не снимали, или воплощать какие-то свои мечты. Предательство профессии… Все должно быть с чистой совестью и чистыми руками. Когда ты так по жизни идешь, оно правильно работает. Кино — очень ответственная штука, она меняет судьбы людей. Не важно: ты играешь положительную или отрицательную роль — ты должен понимать своего персонажа. И понимать, что ты этим фильмом несешь, как ты хочешь воздействовать на аудиторию, которая посмотрит это кино. И спустя рукава здесь просто нельзя существовать — рано или поздно вселенная тебя накажет», - заключил собеседник НСН.
Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что современное российское кино должно быть про свет и надежду, а в нем сейчас в основном показывают убийства и разборки.
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