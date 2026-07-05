«Шансы малы»: Курцын отговорил молодежь идти в кино

«Для молодых актеров мотивация очень простая — если ты в жизни больше ничем не можешь заниматься, то надо идти в эту профессию. Это очень несчастная профессия. Огромное количество артистов не востребованы. Каждый год выпускается большое количество актеров, которые никому не нужны, которые не работают по профессии. И если ты можешь заниматься чем-то другим, и у тебя есть другой вариант, значит иди в другой вариант. Потому что шанс, что ты выстрелишь, и у тебя будет светлое будущее и успешная карьера, очень мал. Я бы скорее обратился к родителям, которые заставляют своих детей сниматься в кино, закрывают свои гештальты», - заметил артист на мероприятии, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

При этом он признался, что хотел бы создать детский фильм, который бы изменил поколение.