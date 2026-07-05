Мик Джаггер признался в использовании словаря рифм при написании песен
Фронтмен легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер признался, что обращался к словарю рифм при написании песен. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sunday Times.
Он вспомнил, что много лет назад словарь рифм ему показал композитор Лайонел Барт. Джаггер подчеркнул, что старается не злоупотреблять подобными подсказками, поскольку самые удачные рифмы рождаются в его собственной голове. Тем не менее, по его словам, словарь отлично помогает раскрепостить воображение и найти идеи, которые в итоге приводят к созданию чего-то гораздо более интересного, чем исходные варианты из книги.
При этом рок-музыкант исключил использование искусственного интеллекта в своем творчестве. Он поведал, что единственный раз обратился к нейросетям лишь для того, чтобы придумать название для альбома Hackney Diamonds, выпущенного в 2023 году. По словам Джаггера, тогда, на заре появления ИИ, группа не могла определиться с именем пластинки, и он загрузил все варианты в программу. Однако сгенерированный компьютером результат оказался полной ерундой и совершенно не помог в работе.
The Rolling Stones считаются одним из самых успешных коллективов в истории мировой рок-музыки. За более чем полувековую карьеру группа выпустила около 50 пластинок, которые разошлись по миру тиражом более 250 миллионов копий. А уже 10 июля состоится релиз 25-го студийного альбома группы под названием Foreign Tongues, в который войдут 14 новых композиций.
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