Михалков предложил признать «Ельцин-Центр» иноагентом

Михалков считает, что работа центра наносит России не меньше вреда, чем радиостанция «Эхо Москвы» и ее главный редактор Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).

«Почему господин Венедиктов объявлен иноагентом, а "Ельцин-Центр" — нет? <...> Но это что. Мало того, что "Ельцин-Центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится его филиал. В самом центре Москвы», — указал режиссер.

Михалков добавил, что мероприятия в столичном учреждении будут такими же спорными, как и в Екатеринбурге.

