Михалков предложил признать «Ельцин-Центр» иноагентом

Режиссер Никита Михалков предложил признать иностранным агентом екатеринбургский «Ельцин-Центр». Об этом кинодеятель заявил в своей программе «Бесогон ТВ».

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Михалков считает, что работа центра наносит России не меньше вреда, чем радиостанция «Эхо Москвы» и ее главный редактор Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).

«Почему господин Венедиктов объявлен иноагентом, а "Ельцин-Центр" — нет? <...> Но это что. Мало того, что "Ельцин-Центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится его филиал. В самом центре Москвы», — указал режиссер.

Михалков добавил, что мероприятия в столичном учреждении будут такими же спорными, как и в Екатеринбурге.

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ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:ИноагентыНикита Михалков
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