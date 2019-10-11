Защита Голунова просит Генпрокуратуру передать дело ФСБ

Жалобу на имя генерального прокурора России Юрия Чайки написал адвокат журналиста Ивана Голунова, задержанного в июне по несправедливому обвинению в хранении и сбыте наркотиков, пишет ТАСС.

Защитник указал на бездействие сотрудников Следственного комитета РФ в расследовании дела его доверителя. Также он попросил Чайку направить материалы дела для проверки в управление «М» ФСБ России.