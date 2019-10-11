Защита Голунова просит Генпрокуратуру передать дело ФСБ
Жалобу на имя генерального прокурора России Юрия Чайки написал адвокат журналиста Ивана Голунова, задержанного в июне по несправедливому обвинению в хранении и сбыте наркотиков, пишет ТАСС.
Защитник указал на бездействие сотрудников Следственного комитета РФ в расследовании дела его доверителя. Также он попросил Чайку направить материалы дела для проверки в управление «М» ФСБ России.
Адвокат отметил, что обратился в Генпрокуратуру из-за волокиты и утраты доверия органам следствия, сообщает телеканал «360». Напомним, Следственный комитет расследует действия сотрудников полиции, участвовавших в задержании журналиста и якобы подбросивших ему наркотики.
Ранее НСН писала, что Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении оперативника, задержавшего Голунова. Наопмним, журналиста задержали 6 июня в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа. Представители МВД сначала утверждали, что у него при себе и дома нашли наркотики, по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт. Затем оказалось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.
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