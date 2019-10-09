Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении оперативника, задержавшего Голунова

Турция предупредила Россию о начале операции в Сирии Осуждённый экс-мэр Махачкалы Мусаев освобождён по УДО Депутатам Госдумы рекомендуют отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой Ростовский пенсионер приговорён к 12 годам колонии за госизмену Более 1,5 млн мешков мусора собрано с берегов рек в рамках акции «Вода России»