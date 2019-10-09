Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении оперативника, задержавшего Голунова

9 октября 201918:16

Бывшему сотруднику МВД по ЗАО Роману Феофанову, принимавшему участие в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, отказано в удовлетворении иска о восстановлении на службе. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда. Причины отказа не уточняются.

ФОТО: Скрин с сайта Мосгорсуда

Напомним, в конце сентября стало известно, что бывшие полковник полиции Андрей Щиров, а также его подчиненные сержанты Роман Феофанов и Максим Уметбаев, которых уволили после задержания журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, решили добиться восстановления на службе.

О перспективах намерений бывших правоохранителей, читайте в материале НСН.

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ФОТО: РИА Новости // Владимир Песня
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