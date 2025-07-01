СМИ: Режиссера Митту госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, кинематографист продолжительное время борется с онкологическим заболеванием. Отмечается, что 92-летнему Митте якобы стало хуже.

«Ему вновь вызывали скорую помощь и медики экстренно забрали его в больницу», - пишет «112».

В мае СМИ сообщили, что Александр Митта находится в критическом состоянии, страдает от сильных болей в ногах и открытых ран. Сын режиссера Евгений Митта позже опроверг эту информацию, назвав ее «абсолютной ложью», напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры