СМИ: Режиссера Митту госпитализировали в тяжелом состоянии
Режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, кинематографист продолжительное время борется с онкологическим заболеванием. Отмечается, что 92-летнему Митте якобы стало хуже.
«Ему вновь вызывали скорую помощь и медики экстренно забрали его в больницу», - пишет «112».
В мае СМИ сообщили, что Александр Митта находится в критическом состоянии, страдает от сильных болей в ногах и открытых ран. Сын режиссера Евгений Митта позже опроверг эту информацию, назвав ее «абсолютной ложью», напоминает RT.
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- СМИ: Режиссера Митту госпитализировали в тяжелом состоянии
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru