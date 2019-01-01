«По отрицательным мотивам». Голунов уронил доверие к силовикам

«По отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе» уволены четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы в связи с «делом Голунова». По результатам проверки установлено, что задержавшие журналиста «Медузы» вовремя не предоставили Голунову адвоката, не позволяли ему связываться с родственниками на протяжении долгого времени, уточнили в МВД. Показательно, что сами уволенные сотрудники, по сведениям «Газеты.ру», собираются судиться с МВД. Они считают, что не совершили ничего, что бы могло стать причиной увольнения из органов.

Журналиста «Медузы» задержали в центре Москвы в начале июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Иван Голунов был помещен под домашний арест, сам он утверждал, что зaпрещенные веществa ему подбросили. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто, нaчaлась проверка в отношении самих полицейских. 11 июня обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью причастности к преступлению. А по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева указом президента были уволены начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин. Позже начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, был отстранен от должности. Расследование уголовного дела, в котором фигурировал Иван Голунов, было передано в Следственный комитет России.

После дела Голунова социологи зафиксировали спад доверия к правоохранительным органам. Что, с учетом всех подробностей скандала, не вызывает ни малейшего удивления. Это мы еще не видели соцопросов после арестов «банды ФСБ». Тем более потрясающе выглядят сообщения о том, что сотрудники Росгвардии имеют право не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его согласия. Как пишет «Коммерсант», если у росгвардейца есть основания подозревать человека в преступлении, он может задержать его, а также провести осмотр личных вещей, в том числе телефона на тот случай, если с помощью него было совершено преступление или телефон может прояснить детали уголовного дела. Сотрудники могут не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, - пояснили в Росгвардии. О важности такого показателя, как степень доверия к людям в форме, авторы этого регламента, видимо, и не задумывались. Или сочли, что лучший способ установить доверительные отношения – удар прикладом. Тогда, кстати, и разрешения на проверку мобильника спрашивать не придется.

