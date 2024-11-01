«Дефицит кадров»: Почему четырехдневная рабочая неделя не сработает в России
Четырехдневная рабочая неделя не сработает в России и нанесет большой урон бизнесу и экономике страны, заявил бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.
По его словам, такая инициатива, которая звучит в обществе все чаще, просто поставит под угрозу существование целых предприятий. Ситуация, уверен эксперт, усугубляется дефицитом кадров на рынке, который только усиливается, передает «Газета.Ru».
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов. Сокращение рабочих часов призвано оказать «благоприятное и всестороннее» формирование детей из многодетных семей, говорится в пояснительной записке к документу.
Четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей, при текущей экономической ситуации не введут, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru