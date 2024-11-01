«Дефицит кадров»: Почему четырехдневная рабочая неделя не сработает в России

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов. Сокращение рабочих часов призвано оказать «благоприятное и всестороннее» формирование детей из многодетных семей, говорится в пояснительной записке к документу.

Четырехдневную рабочую неделю для родителей, у которых трое и более детей, при текущей экономической ситуации не введут, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков «Радиоточке НСН».

