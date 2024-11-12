СМИ: Российской экономике не хватает 2,7 миллиона работников

Как уточняет рекрутинговый ресурс hh.ru, наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в сферах IT, строительстве и розничной торговле.

По данным издания, нехватка рабочих рук приводит к тому, что компании вынуждены увеличивать предлагаемые зарплаты и расширять границы найма, рассматривая среди кандидатов как молодежь, так и представителей старшего поколения.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Нибиуллина заявила, что в России обострились проблемы в части возможностей наращивания производства товаров и услуг. По ее словам, доступные мощности и трудовые ресурсы задействуются все более интенсивно, а напряжённость на рынке труда сохраняется, напоминает «Радиоточка НСН».

