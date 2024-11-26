СМИ: Из-за ослабления рубля усилился отток мигрантов из России

По его словам, снижение курса рубля снизило и привлекательность зарплат для мигрантов, в связи с чем они вынуждены уезжать из России, отмечает газета «Ведомости».

На сегодняшний день от оттока мигрантов сильно пострадала сфера строительства - дефицит кадров оценивается в 300 тысяч человек. Работодатели вынуждены предлагать более высокие зарплаты, чем у конкурентов, что вывело профессию строителя в лидеры по темпам роста зарплат.

Ранее стало известно, что Самые высокие зарплаты в России в сентябре были у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, напоминает «Свободная пресса».

