СМИ: Из-за ослабления рубля усилился отток мигрантов из России
Резкое падение курса рубля ускорило отток иностранных рабочих из России, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов.
По его словам, снижение курса рубля снизило и привлекательность зарплат для мигрантов, в связи с чем они вынуждены уезжать из России, отмечает газета «Ведомости».
На сегодняшний день от оттока мигрантов сильно пострадала сфера строительства - дефицит кадров оценивается в 300 тысяч человек. Работодатели вынуждены предлагать более высокие зарплаты, чем у конкурентов, что вывело профессию строителя в лидеры по темпам роста зарплат.
Ранее стало известно, что Самые высокие зарплаты в России в сентябре были у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru