СМИ: Из-за ослабления рубля усилился отток мигрантов из России

Резкое падение курса рубля ускорило отток иностранных рабочих из России, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов.

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По его словам, снижение курса рубля снизило и привлекательность зарплат для мигрантов, в связи с чем они вынуждены уезжать из России, отмечает газета «Ведомости».

На сегодняшний день от оттока мигрантов сильно пострадала сфера строительства - дефицит кадров оценивается в 300 тысяч человек. Работодатели вынуждены предлагать более высокие зарплаты, чем у конкурентов, что вывело профессию строителя в лидеры по темпам роста зарплат.

Ранее стало известно, что Самые высокие зарплаты в России в сентябре были у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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