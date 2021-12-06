«Запугивание и ложь»: В «Лиге защиты врачей» объяснили неоднозначное отношение к QR-кодам

«Врачи запуганы и в открытую они не говорят [об отношении к обязательной вакцинации и QR-кодам], но, когда проводятся анонимные опросы в соцсетях, большинство выступает против всей этой кампании. Окончательные результаты клинических исследований до сих пор не опубликованы. Результаты последней фазы последний раз публиковались в The Lancet (авторитетный медицинский журнал – прим. НСН) в феврале, но это были промежуточные результаты, фактически - начальные данные. Гинцбург (директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург – прим. НСН) заявлял, что в конце октября исследование завершилось, но в открытый доступ и в печать результаты исследования так и не поступили. Поэтому врачи понимают, что до публикации окончательных результатов говорить о какой-либо эффективности совершенно невозможно», - сказал Гальперин.

По его словам, в кампании по вакцинации было много лжи, непрофессионализма и откровенных угроз врачам.

«Агитация за кампанию по вакцинации в России провалена из-за того, что на экранах телевизоров и в СМИ было слишком много лжи. Кампания была организована непрофессионально. Такие решения должны приниматься на основе научных дискуссий и обсуждения результатов исследований, а вместо этого у нас все вылилось в угрозы, призывы лишать врачей своего мнения, запрещать им профессию, отстранять от работы, лишать дипломов, вплоть до тюремного заключения, и я уже видел призыв какого-то депутата расстреливать врачей, которые сомневаются в эффективности действующих вакцин», - подчеркнул глава «Лиги защиты врачей».

Гальперин также отметил, что обязательную вакцинацию, против которой всегда выступал Владимир Путин, поддерживают только «медицинские чиновники», к которым он отнес и авторов «письма врачей».

«В разговорах я практически не встречал врачей, которые полностью бы поддерживали обязательную вакцинацию. Она противоречит всему – позиции президента, выступлениям глав обеих ветвей нашего парламента. Все обещали, что у нас будет только добровольная вакцинация, и закон на сегодняшний день не позволяет вводить обязательную. Более того, обязательная вакцинация непроверенным лекарством и насильственное принуждение людей к участию в, фактически, клинических исследованиях, это вообще является преступлением против человечности. Поддерживают это только «медицинские чиновники». И, кстати, меня возмутило это «письмо врачей», которое мне напомнило письмо советских писателей в 1972 году против антисоветской деятельности Сахарова и Солженицына. Такие вещи, конечно, инициируются властями и ничего общего с мнением профессиональной общественности не имеют», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он высказал надежду, что законопроект о QR-кодах будет отвергнут Госдумой, поскольку «фактически, это мера принуждения к противозаконным действиям».

В конце ноября врачи 11 больниц России в открытом письме предложили известным актерам и политикам, выступающим против вакцинации, посетить «красные зоны» больниц и, возможно, изменить свое мнение.