Опрос: более трети российских врачей выступают против закона о QR-кодах

Более 35% медиков в России не поддерживают законопроекты о введении QR-кодов с ограничениями для непривитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги опроса мобильного приложения «Справочник врача».

Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

В исследовании участвовали более 3 тысяч человек. Так, против повсеместного введения QR-кодов выступили 36,5% врачей, поддержали инициативу 24,6% медиков.

В то же время 17% респондентов высказались за QR-коды, но при условии расширения предлагаемых ограничений. Еще 21,9% врачей поддерживают нововведение, однако заявляют о необходимости сократить предполагаемые ограничения, пишет Ura.ru.

Мобильное приложение «Справочник врача» также узнало мнение медиков о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Так, 49,7% врачей поддерживают введение обязательных прививок, а 50,3% выступают против этой меры.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно скорее ввести систему QR-кодов на федеральном уровне. Ученый подчеркнул необходимость посредством этой меры «жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВрачиОпрос
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