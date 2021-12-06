Опрос: более трети российских врачей выступают против закона о QR-кодах
Более 35% медиков в России не поддерживают законопроекты о введении QR-кодов с ограничениями для непривитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги опроса мобильного приложения «Справочник врача».
В исследовании участвовали более 3 тысяч человек. Так, против повсеместного введения QR-кодов выступили 36,5% врачей, поддержали инициативу 24,6% медиков.
В то же время 17% респондентов высказались за QR-коды, но при условии расширения предлагаемых ограничений. Еще 21,9% врачей поддерживают нововведение, однако заявляют о необходимости сократить предполагаемые ограничения, пишет Ura.ru.
Мобильное приложение «Справочник врача» также узнало мнение медиков о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Так, 49,7% врачей поддерживают введение обязательных прививок, а 50,3% выступают против этой меры.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно скорее ввести систему QR-кодов на федеральном уровне. Ученый подчеркнул необходимость посредством этой меры «жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Опрос: более трети российских врачей выступают против закона о QR-кодах
- ВОЗ: при «омикроне» коронавирус протекает легче
- Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине
- На Украине заявили о «войне» России и США в Донбассе
- СМИ: В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
- Моргенштерн стал главным артистом года по версии «Яндекс.Музыки»
- Опрос: 25% россиян безразлична длительность новогодних каникул
- «Вымысел»: Блогер Якушев назвал шуткой обращение в СК о песнях Oxxxymiron
- Данные о небанковских рассрочках включат в кредитные истории россиян
- СМИ: В ЕС отнеслись с недоверием к данным США о планах российского «вторжения» на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru