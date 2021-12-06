Опрос: более трети российских врачей выступают против закона о QR-кодах

В исследовании участвовали более 3 тысяч человек. Так, против повсеместного введения QR-кодов выступили 36,5% врачей, поддержали инициативу 24,6% медиков.

В то же время 17% респондентов высказались за QR-коды, но при условии расширения предлагаемых ограничений. Еще 21,9% врачей поддерживают нововведение, однако заявляют о необходимости сократить предполагаемые ограничения, пишет Ura.ru.

Мобильное приложение «Справочник врача» также узнало мнение медиков о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Так, 49,7% врачей поддерживают введение обязательных прививок, а 50,3% выступают против этой меры.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно скорее ввести систему QR-кодов на федеральном уровне. Ученый подчеркнул необходимость посредством этой меры «жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», пишет Газета.ру.

