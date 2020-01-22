Запретить нельзя взыскать. Должников по ЖКХ предложили передать коллекторам

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» разрабатывает законопроект, который разрешит привлекать профессиональных коллекторов к взысканию задолженностей граждан за жилье и коммунальные услуги. По информации «Коммерсанта», инициатива обяжет и без того жалующуюся на загруженность Федеральную службу судебных приставов (ФССП) вести два реестра. В первом будут профессиональные коллекторы, во втором – иные взыскатели, не включая ТСЖ и ТСН. Занимающиеся возвратом просроченных долгов организации должны будут два года хранить записи разговоров с должниками.

При этом буквально днем раньше стало известно о подготовке законопроекта под названием «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником». Речь идет как раз о коллекторах, на которых в 2019 году стали жаловаться ещё чаще. Ряд депутатов считает рынок коллекторских агентств криминализованным.

Инициативу депутатов о запрете коллекторов в эфире НСН раскритиковал председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев.

«Если у кого-то проблемы с деньгами, то в этом виноваты не коллекторы, виновата экономика. Давайте, если проблема с деньгами, запретим деньги и не будет с ними проблем. Вместо того, чтобы заниматься повышением доходов населения, легче заработать популистские очки», - заявил он, призвав не пытаться зарабатывать очки, не решая проблем.

Между тем, долги россиян в 2019 году продолжали расти и к середине лета превысили 560 миллиардов рублей. Это проблема для государства, решить которую взысканиями через суд сложно из-за имеющейся правовой коллизии, объясняла НСН глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Был внесен, с моей точки зрения, правильный закон о запрете передачи коллекторам долгов физических лиц. Коллекторов запретили, это была безобразная ситуация, когда выколачивали долги варварским методом. Сказали, давайте цивилизованным образом, возвращайте долги в судебном порядке», - рассказала она.

В то же время с 1 октября должны были вступить в силу поправки в гражданско-процессуальный кодекс о том, что в суд можно идти только с персональными данными. Однако у организаций нет персональных данных неплательщиков, добавила Хованская.

