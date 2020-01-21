Нехватку денег у россиян объяснили экономикой, а не деятельностью коллекторов

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в беседе с НСН раскритиковал такую инициативу. По его словам, положительного эффекта от запретов не последует.

«Ну давайте оставим все на кредиторах. Только давайте тогда посмотрим за последнее время, насколько выросли жалобы на кредиторов, на банки, на НФО, на ЖКХ. Поэтому не надо пытаться зарабатывать очки, не решая проблем. Каждый год какой-нибудь депутат из непрофильного комитета начинает выступать с такой инициативой. Почему я говорю про непрофильный, потому что коллеги, если у кого-то проблемы с деньгами, то в этом виноваты не коллекторы, виновата экономика. Давайте, если проблема с деньгами, запретим деньги и не будет с ними проблем. Вместо того, чтобы заниматься повышением доходов населения, легче заработать популистские очки», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции разработали законопроект, который предусматривает изменение взыскания долгов с российских граждан. Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев, который возглавил рабочую группу по разработке новых требований к коллекторской деятельности, пояснил в эфире НСН, что количество должников не зависит от принятия нового закона.



