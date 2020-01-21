Коллекторские агентства в России хотят запретить

В Госдуму готовится для внесения проект закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником». Он поступит в нижнюю палату в ближайшее время, сообщает «Российская газета».

Авторы законопроекта пояснили, что количество жалоб россиян на действия коллекторов продолжает расти, несмотря на принятый в 2016 году закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и внесенных поправок в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», передает RT.