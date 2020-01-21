Коллекторские агентства в России хотят запретить

21 января 202012:55

В Госдуму готовится для внесения проект закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником». Он поступит в нижнюю палату в ближайшее время, сообщает «Российская газета».

Авторы законопроекта пояснили, что количество жалоб россиян на действия коллекторов продолжает расти, несмотря на принятый в 2016 году закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и внесенных поправок в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», передает RT.

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Авторы законопроекта ссылаются на данные ФССП о том, что с января по октябрь 2019 года число жалоб на коллекторов выросло на треть (35%) по сравнению с 2018 годом, отмечает Ura.ru. Депутаты настаивают на том, что рынок коллекторских услуг остается криминализированным, поэтому предлагают деятельность организаций, занимающихся выбиванием долгов, запретить на территории России.

Ранее Минфин поддержал идею поэтапного создания института частных приставов. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в интервью НСН отметил, что немногие коллекторские агентства сменят тип деятельности и переквалифицируются в частные судебные приставы.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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