В Госдуме объяснили, почему растут долги россиян за ЖКХ
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о причинах роста задолженности населения.
Долги россиян за услуги ЖКХ превысили 560 миллиардов рублей. По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категорию неплательщиков попали не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. В Минстрое уточнили, что данные касаются долгов за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о противоречивой ситуации в отрасли, когда решить проблему неплательщиков через суд невозможно из-за недостаточного владения персональными данными управляющих компаний.
«Ситуация, которая сложилась в конце весенней сессии, могла еще серьезнее ухудшить эти цифры. Был внесен, с моей точки зрения, правильный закон о запрете передаче коллекторам долгов физических лиц. Коллекторов запретили, это была безобразная ситуация, когда выколачивали долги варварским методом. Сказали, давайте цивилизованным образом, возвращайте долги в судебном порядке. А в суд пойти нельзя, потому что у организаций нет персональных данных неплательщиков. С 1 октября вступают поправки в гражданско-процессуальный кодекс о том, что в суд можно идти только с персональными данными. Но тогда наши персональные данные будут гулять у всех. Сегодня управляющая организация взяла наши данные, а завтра у нее отняли лицензию, потому что она недобросовестно выполняет обязанности по договору управления. И вполне возможно, эти наши данные окажутся в интернете, что я считаю совершенно недопустимым», - заявила она.
Галина Хованская рассказала НСН, как в Госдуме планируют решить данную проблему. По ее словам, при обращении в суд у всех должны быть одинаковые права, а тех данных, которыми располагает та структура, которой должен гражданин, хватало для обращения в суд.
«Мы сделали отсрочку до следующего лета, чтобы подумать, каким образом урегулировать эту коллизию двух норм. Мы должны подумать, как мы должны из этой ситуации выйти. Я внесла соответствующую инициативу. Одинаковые права должны быть у всех при обращении в суд. Она пока не поддерживается, но я надеюсь, что мы ее все же проведем. Иначе эти цифры станут катастрофическими. Особенно спустя пару месяцев после октября», - добавила она.
Напомним, ранее Галина Хованская рассказала НСН об основных преимуществах «умных» счётчиков. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ назвала интеллектуальную систему учета газа в домах шагом вперед.
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