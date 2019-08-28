В Госдуме объяснили, почему растут долги россиян за ЖКХ

Долги россиян за услуги ЖКХ превысили 560 миллиардов рублей. По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категорию неплательщиков попали не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. В Минстрое уточнили, что данные касаются долгов за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о противоречивой ситуации в отрасли, когда решить проблему неплательщиков через суд невозможно из-за недостаточного владения персональными данными управляющих компаний.

«Ситуация, которая сложилась в конце весенней сессии, могла еще серьезнее ухудшить эти цифры. Был внесен, с моей точки зрения, правильный закон о запрете передаче коллекторам долгов физических лиц. Коллекторов запретили, это была безобразная ситуация, когда выколачивали долги варварским методом. Сказали, давайте цивилизованным образом, возвращайте долги в судебном порядке. А в суд пойти нельзя, потому что у организаций нет персональных данных неплательщиков. С 1 октября вступают поправки в гражданско-процессуальный кодекс о том, что в суд можно идти только с персональными данными. Но тогда наши персональные данные будут гулять у всех. Сегодня управляющая организация взяла наши данные, а завтра у нее отняли лицензию, потому что она недобросовестно выполняет обязанности по договору управления. И вполне возможно, эти наши данные окажутся в интернете, что я считаю совершенно недопустимым», - заявила она.