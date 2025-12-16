«Охрана – это уже следствие, это играет не последнюю роль, но важнее то, что сегодня происходит с нашими детьми. Мы видим трагедию за трагедией, дети наши вооружены деструктивной идеологией, а позитивную идеологию не имеют. Они представляют угрозы и себе, и друг другу. Требуется системная работа. Тем, что мы посадим охранников, проблему мы не решим, но это тоже сделать нужно. По данным Минпросвещения, 34 миллиарда требуется, чтобы обеспечить школы необходимыми технологиями для защиты. Охрану у нас осуществляют представители ЧОПов, а не Росгвардия. Это очень дорого для школ, даже для Московской области это дорого. Но полностью проблему это не решит», - объяснила она.

Она подчеркнула, что детей необходимо вернуть в реальную среду, придумать досуг на замену соцсетям и играм.

«Ребенок начитался в соцсетях, наигрался. Сейчас все говорят, что нужно вернуть Roblox. А хоть один специалист сказал, каким ребенок становится, когда играет в эти игры, какой становится психика? Никто про это не говорит. Вместо социальных сетей мы должны вернуть детей в реальную среду, чтобы они занимались спортом, общались, для этого нужно организовать им досуг. Плюс нужно развивать психологическую поддержку в школах», - добавила депутат.

К каждому подростку невозможно приставить полицейского с целью снижения рисков нападений на учителей и одноклассников, важно работать с душами детей, ограждая их от негативного контента, заявила НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Это уже второй случай нападения на школу за два дня. 15 декабря парень напал с ножом на учительницу математики, к которой не хотел ходить на дополнительные занятия.

