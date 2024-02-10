Запредельные доходы: Россиянам могут запретить рекламу у иноагентов
Чтобы россияне не финансировали деятельность иноагентов через размещение у них рекламы, в России разрабатывают соответствующий закон.
Депутаты Госдумы считают, что иноагентов следует лишить всех источников доходов в России. Об этом рассказал глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 10 февраля.
Он сообщил, что депутаты Госдумы обсуждают законопроект, который предусматривает введение запрета для граждан и компаний на размещение рекламы на сайтах иноагентов и в их соцсетях.
Деньги не пахнут
Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 миллионов рублей. Также по итогам года рекламодатели потратили почти 600 миллионов рублей на продвижение в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным статистики Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), общий бюджет на рекламу в российском сегменте Интернета в 2023 году составил 563 миллиарда рублей. На подобное продвижение выделили деньги около 970 тысяч рекламодателей, среди них 357 тысяч компаний, представляющих малый и средний бизнес.
На рекламу у иностранных агентов было потрачено 133 миллиона рублей. По итогам года в реестр поступила информация о рекламных интеграциях у 15 иноагентов. Рекламодателями выступили компании, которые работают в сферах дополнительного образования, визовых услуг и оформления гражданства других стран. Информация о конкретных брендах не уточняется. Как сообщают эксперты СМИ, действующее российское законодательство не запрещает размещение рекламы у иноагентов.
Также отмечается, что рекламные интеграции в зарубежных соцсетях с бюджетом 6,3 миллиарда рублей составили 11% от объема рынка. Большая часть подобной рекламы на сумму, превышающую три миллиарда рублей, была размещена на YouTube. На Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пришлось 597 миллионов рублей. Рекламу на этой площадке выбирали представители сферы дополнительного образования, бьюти-индустрии, дизайна и предметов интерьера.
Высокодоходные блогеры
По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), в первом полугодии 2023 года больше остальных от рекламы зарабатывал Влад А4 - его доход от рекламных интеграций на YouTube вырос на 792% - до 106 млн рублей. Вторым по росту выручки стал признанный в РФ иноагентом журналист Алексей Пивоваров, также больше стала зарабатывать и телеведущая Ида Галич.
Есть и те, чьи доходы от рекламных интеграций наоборот упали. Больше всего потеряли журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом).
При этом эксперты отмечают, что многие рекламодатели не обращают внимания на внесение того или иного «лидера мнений». Таким образом они пытаются охватить платежеспособную аудиторию, в том числе уехавшую из России.
Рекламодатели под угрозой
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, как можно остановить закупку рекламы у блогеров в запрещенных в РФ соцсетях.
«Если говорить о соцсетях корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), то мы видим, что рекламодатели все равно вкладываются в эти соцсети, они платят блогерам, которые работаю в этих сетях. После ограничения работы этих платформ произошла "усушка" пользователей, конечно же, но они там остаются. Мы предлагаем разработать поправки в налоговый кодекс, которые заблокируют вычет из налогооблагаемой базы тех расходов, которые несет рекламодатель на рекламу на недружественных платформах. Также стоит отметить, что рекламодатель, который платит блогерам за рекламу в запрещенных социальных сетях, может сделать это только "в черную", потому что это нельзя сделать по "белому контракту". В таком случае эти рекламодатели находятся не только в зоне уголовного преследования по налоговым статьям, но и по целому ряду статей уголовного кодекса. Вот такие меры остановят рекламодателей, которые связаны с запрещенными платформами», - сказал собеседник НСН.
Санкции за отсутствие маркировки рекламы
Надзорные ведомства не дремлют. Глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев рассказал, что общая сумма штрафов иностранных агентов за отсутствие соответствующей маркировки составила более 1 миллиарда рублей.
«На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — цитирует Зайцева ТАСС.
При этом Роскомнадзор заблокировал свыше 4,2 тысячи сайтов и материалов нежелательных организаций.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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