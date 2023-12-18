«Не нарушаем!»: Блогеры призвали оставить рекламу в запрещенных соцсетях
Президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова заявила НСН, что для перехода аудитории на российские площадки потребуется еще несколько лет.
Российские блогеры не нарушают законодательство, работая в запрещенных социальных сетях, заявила президент Ассоциации блогеров и агентств, основатель «Hello, Blogger» Татьяна Иванова в беседе с НСН. Она отметила, что полная блокировка всех функций популярных соцсетей приведет к потере значительной части аудитории.
Ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН анонсировал поправки в закон, которые запретят блогерам размещать рекламу в запрещенных в РФ социальных сетях. Иванова рассказала, как обстоят дела в блогосфере.
«Аудитория стабилизировалась в последние полгода. Мы блогерами считаем всех, кто выкладывает контент и на этом строит какие-то финансовые отношения. Достаточно большой процент авторов контента остался в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), но они параллельно развивают и российские и площадки – VK, Telegram. Их аудитория остается и в запрещенных соцсетях – там больше визуальная социальная сеть, такого удобства в Telegram, например, нет. Хорошую альтернативу пытаются создать коллеги из VK, но им нужно чуть больше времени», - отметила она.
По ее словам, блогеры активно переводят аудиторию на российские площадки, но для завершения этого процесса потребуется еще несколько лет.
«Люди выкладывают контент там, где им это удобнее. Я не вижу необходимости блокировать ту или иную социальную сеть. Любой блогер, работая с контентом, не нарушает законодательство, не финансирует Meta (деятельность компании запрещена в России как экстремистская). Не очень хотелось бы, чтобы площадка была заблокирована, многие авторы потеряют большую аудиторию. Аудитория на другие площадки переходит очень медленно, на это потребуется несколько лет. Блогеры копили аудиторию пять-шесть лет, за несколько секунд переход невозможно осуществить», - заключила собеседница НСН.
Российским блогерам сегодня экономически выгоднее работать на отечественных площадках, заявил заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Борис Едидин «Радиоточке НСН».
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