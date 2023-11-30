Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы

Ранее сообщалось, что налоговая выставила счет блогеру Елене Блиновской на 1 402 202 042 рублей, пишут СМИ. Как сообщает SHOT, к настоящему моменту она оплатила только 55 млн рублей, что составляет лишь 3% от новой суммы долга. Примечательно, что изначально блогершу обвиняли в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей. При этом у Блиновской арестовали активы и имущество на 64 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

