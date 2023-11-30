Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы, речь идет о Telegram-канале «Лиса рулит» (ведет Елена Лисовская), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сумма штрафа не называется, но отмечается, что штрафы за такие нарушения действуют с сентября и могут достигать 500 тысяч рублей.

Негативный стимул: Прозрачные законы должны заставить блогеров платить налоги

Ранее сообщалось, что налоговая выставила счет блогеру Елене Блиновской на 1 402 202 042 рублей, пишут СМИ. Как сообщает SHOT, к настоящему моменту она оплатила только 55 млн рублей, что составляет лишь 3% от новой суммы долга. Примечательно, что изначально блогершу обвиняли в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей. При этом у Блиновской арестовали активы и имущество на 64 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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