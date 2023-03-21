«Заплатят клиенты»: Ресторатор назвал минусы перехода на биоразлагаемую посуду

Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны. Инициатива принадлежит Минпромторгу, всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. Гончаров считает, что нововведения увеличат расходы бизнеса.

«Для сетевой розницы, общепита давно все делают в России. Доля завозной продукции 20 процентов – это конкуренция, если их не будет, то ниши быстро займут наши компании», - сказал Гончаров.

Собеседник НСН отметил, что все нововведения приводят к расходам.

«Все ограничения и нововведения ложатся в цену. В итоге платит потребитель. Бизнес выполняет лишь законодательные указания, но он не может компенсировать издержки. У нас есть несколько интересных биоразлагаемых технологий, но они стоят в 2-3 раза дороже. Себестоимость хороших стаканчиков могут 5-10 рублей, а покупателю продают за тридцать, поэтому кофе и чай подорожают. Нужно искать альтернативы», - резюмировал Гончаров.

Ранее директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков заявил в беседе с НСН, что Greenpeace вслед за WWF (признан в России иноагентом) нужно признать иноагентом, поскольку под вывеской охраны природы они приносят вред государству и обществу.

