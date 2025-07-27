В США назвали кандидата в президенты в 2028 году от республиканцев

Глава Госдепа США Марко Рубио в эфире Fox News назвал вице-президента Джей Ди Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на выборах главы государства в 2028 году.

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«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — заявил дипломат. Так он ответил на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.

Ранее стало известно, что Трамп-младший может стать кандидатом в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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