В США назвали кандидата в президенты в 2028 году от республиканцев

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — заявил дипломат. Так он ответил на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.

Ранее стало известно, что Трамп-младший может стать кандидатом в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

