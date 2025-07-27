Рубио: Трамп теряет терпение относительно урегулирования вокруг Украине

По его словам, пришло время действовать. При этом глава Белого дома, по словам дипломата, «все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны».

Ранее стало известно, что Трамп может сместить Зеленского с поста президента к началу сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

