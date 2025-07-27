Рубио: Трамп теряет терпение относительно урегулирования вокруг Украине
27 июля 202507:40
Американский лидер Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению конфликта вокруг Украины, сообщил Fox News глава Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, пришло время действовать. При этом глава Белого дома, по словам дипломата, «все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны».
Ранее стало известно, что Трамп может сместить Зеленского с поста президента к началу сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru