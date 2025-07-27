СМИ: Берлин передал Киеву три системы ПВО Patriot
Власти ФРГ передали Киеву три системы противовоздушной обороны Patriot американского производства, сообщает The Washington Post.
В настоящее время Берлин ведёт переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных единиц и замене арсеналов.
Инициатива США по поставкам оружия Украине за счёт стран Европы может также включать отправку радиолокационных систем и систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков беспилотников и артиллерии.
Ранее стало известно, что Европейский союз придумал способ закупки оружия у США для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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