СМИ: Берлин передал Киеву три системы ПВО Patriot

В настоящее время Берлин ведёт переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных единиц и замене арсеналов.

Инициатива США по поставкам оружия Украине за счёт стран Европы может также включать отправку радиолокационных систем и систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков беспилотников и артиллерии.

Ранее стало известно, что Европейский союз придумал способ закупки оружия у США для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

