Издание указывает, что сам глава государства публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для него. Зеленский зависит от европейской финансовой поддержки, особенно на фоне отсутствия помощи со стороны США.

25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Евросоюз сократит четвертый в 2025 году транш помощи Киеву из-за того, что Украина не провела несколько реформ.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что протесты, которые проходят на Украине, выгодны западным странам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

