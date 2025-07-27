СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта вокруг Украины

Глава правительства Великобритании Кир Стармер и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ходе визита президента США в Шотландию обсудят способы завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegraph.

По данным издания, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева и палестино-израильский конфликт.

Ранее в Шотландии начались протесты против Трампа. Они недовольны его визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

