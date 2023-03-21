«Минюст не дорабатывает»: Эколог предложил признать Greenpeace иноагентом
Зарубежные экологические организации сильно мешают развиваться отечественным, сказал НСН эколог Андрей Пешков.
Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков заявил в беседе с НСН, что Greenpeace вслед за WWF (признан в России иноагентом) нужно признать иноагентом, поскольку под вывеской охраны природы они приносят вред государству и обществу.
Так он отреагировал на то, что экологические организации попросили президента Владимира Путина отменить статус «иностранного агента» Всемирного фонда дикой природы (WWF). Авторы обращения указывают, что фонд уже почти 30 лет успешно реализует свою миссию — сохранение биологического разнообразия в гармонии человека и природы, защита редких видов и сохранение природу России. Пешков с утверждением не согласен и считает, что зарубежные организации больше вредят России, чем приносят пользы.
«Решение о признании WWF иноагентом принято запоздало. В 90-ые годы отечественные общественные организации не должны были за сто долларов хвостом вилять и спинку прогибать. От зарубежных экологических организаций много вреда, но и польза безусловно есть, только ее должны приносить наши НКО. Greenpeace, WWF сильно мешают развиваться отечественным организациям. Оттягивают наших грамотных ребят деньгами, преференциями и делают из них агентов влияния. Потом они работают под вывеской охраны природы, но не на пользу государству и обществу. Удивляет, что Greenpeace не объявлен недружественной организацией. Это более радикальная организация, чем фонд дикой природы. Минюст не дорабатывает», - сказал Пешков.
Собеседник НСН отметил, что в России зарегистрировано 650 организаций, работающих в природоохранном секторе, но большинство из них «мертвы».
«Только 10 процентов живые. Остальные были организованы лоббистами, промышленниками для прикрытия неблаговидной экологической деятельности, либо в чьих-то интересах создавалось на один раз. Картинка очень показательная, потому и доминирование зарубежных НКО. Ситуация запущена, но сейчас она начала проясняться», - резюмировал Пешков.
Ранее Андрей Пешков в эфире НСН раскритиковал доклад WWF о сокращении диких животных.
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