«Минюст не дорабатывает»: Эколог предложил признать Greenpeace иноагентом

Так он отреагировал на то, что экологические организации попросили президента Владимира Путина отменить статус «иностранного агента» Всемирного фонда дикой природы (WWF). Авторы обращения указывают, что фонд уже почти 30 лет успешно реализует свою миссию — сохранение биологического разнообразия в гармонии человека и природы, защита редких видов и сохранение природу России. Пешков с утверждением не согласен и считает, что зарубежные организации больше вредят России, чем приносят пользы.

«Решение о признании WWF иноагентом принято запоздало. В 90-ые годы отечественные общественные организации не должны были за сто долларов хвостом вилять и спинку прогибать. От зарубежных экологических организаций много вреда, но и польза безусловно есть, только ее должны приносить наши НКО. Greenpeace, WWF сильно мешают развиваться отечественным организациям. Оттягивают наших грамотных ребят деньгами, преференциями и делают из них агентов влияния. Потом они работают под вывеской охраны природы, но не на пользу государству и обществу. Удивляет, что Greenpeace не объявлен недружественной организацией. Это более радикальная организация, чем фонд дикой природы. Минюст не дорабатывает», - сказал Пешков.