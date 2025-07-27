Украина: На борту сбитого Ил-76 находились военнопленные ВСУ
27 июля 202505:35
Во Львове 26 июля похоронили 12 солдат Вооруженных сил Украины, которые находились в самолете Ил-76, сбитого украинской стороной в январе 2024 года, следует из сообщения в соцсетях 24-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила.
Это подтверждает, что на борту сбитого из ракетного комплекса Patriot Ил-76 находились украинские пленные.
Ранее стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru