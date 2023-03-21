Мишустин встретится с Си Цзиньпином

Встреча запланирована на первую половину дня. Этим переговорам предшествовала регулярная встреча глав правительств двух стран в декабре прошлого года.

Напомним, власти Соединенных Штатов обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине.

