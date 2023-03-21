Мишустин встретится с Си Цзиньпином
Глава российского кабмина Михаил Мишустин 21 марта проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Встреча запланирована на первую половину дня. Этим переговорам предшествовала регулярная встреча глав правительств двух стран в декабре прошлого года.
Напомним, власти Соединенных Штатов обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru