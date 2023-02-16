Ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке
Бизнес будет нести ненужные убытки из-за запрета английских слов в вывесках, заявил в эфире НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН выступил против принуждения бизнеса менять вывески на английском языке, объяснив это риском больших убытков.
Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Проект одобрили единогласно во втором и третьем чтениях. Он касается в том числе вывесок, рекламных баннеров и названий заведений. Миронов считает, что это чрезмерно.
«Если будет принято решение писать все на русском языке, то закон не должен иметь обратной силы. Если что-то уже было, что-то уже зарегистрировано, что-то уже сделано, то не надо заставлять это менять, чтобы бизнес не нёс убытки. Это нормальная практика, когда закон принимается вперед, на все последующие решения и действия», - рассказал ресторатор НСН.
Миронов сообщил, что с бизнесом этот закон не обсуждался, поэтому у представителей ресторанной сферы очень много вопросов.
«Огромное количество вывесок на английском языке, огромное количество названий запатентованы именно в таком написании (на английском языке - прим. ред.). Что с этим делать, никто до конца не понимает. И вывеску дорого сменить, и запатентованный товарный знак особо не поменяешь, так как это целая проблема. Вывеска может стоить полмиллиона, 700 тысяч, 800 тысяч. Она может быть очень дорогая. Это не только о вывесках же. Это о названии. Если название существует на латинице, то надо менять вывеску, надо менять меню, надо менять рекламные материалы. Это полностью новая рекламная кампания! А если это уже устоявшийся бренд? Тут очень много вопросов», - отметил ресторатор.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН отметила, что законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски.
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