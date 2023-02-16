Ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке

Бизнес будет нести ненужные убытки из-за запрета английских слов в вывесках, заявил в эфире НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН выступил против принуждения бизнеса менять вывески на английском языке, объяснив это риском больших убытков.

Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Проект одобрили единогласно во втором и третьем чтениях. Он касается в том числе вывесок, рекламных баннеров и названий заведений. Миронов считает, что это чрезмерно.

В Крыму издали словарь по замещению англицизмов

«Если будет принято решение писать все на русском языке, то закон не должен иметь обратной силы. Если что-то уже было, что-то уже зарегистрировано, что-то уже сделано, то не надо заставлять это менять, чтобы бизнес не нёс убытки. Это нормальная практика, когда закон принимается вперед, на все последующие решения и действия», - рассказал ресторатор НСН.

Миронов сообщил, что с бизнесом этот закон не обсуждался, поэтому у представителей ресторанной сферы очень много вопросов.

«Огромное количество вывесок на английском языке, огромное количество названий запатентованы именно в таком написании (на английском языке - прим. ред.). Что с этим делать, никто до конца не понимает. И вывеску дорого сменить, и запатентованный товарный знак особо не поменяешь, так как это целая проблема. Вывеска может стоить полмиллиона, 700 тысяч, 800 тысяч. Она может быть очень дорогая. Это не только о вывесках же. Это о названии. Если название существует на латинице, то надо менять вывеску, надо менять меню, надо менять рекламные материалы. Это полностью новая рекламная кампания! А если это уже устоявшийся бренд? Тут очень много вопросов», - отметил ресторатор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН отметила, что законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗапретГосдумаЗаконопроектыРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры