Ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке

«Если будет принято решение писать все на русском языке, то закон не должен иметь обратной силы. Если что-то уже было, что-то уже зарегистрировано, что-то уже сделано, то не надо заставлять это менять, чтобы бизнес не нёс убытки. Это нормальная практика, когда закон принимается вперед, на все последующие решения и действия», - рассказал ресторатор НСН.

Миронов сообщил, что с бизнесом этот закон не обсуждался, поэтому у представителей ресторанной сферы очень много вопросов.

«Огромное количество вывесок на английском языке, огромное количество названий запатентованы именно в таком написании (на английском языке - прим. ред.). Что с этим делать, никто до конца не понимает. И вывеску дорого сменить, и запатентованный товарный знак особо не поменяешь, так как это целая проблема. Вывеска может стоить полмиллиона, 700 тысяч, 800 тысяч. Она может быть очень дорогая. Это не только о вывесках же. Это о названии. Если название существует на латинице, то надо менять вывеску, надо менять меню, надо менять рекламные материалы. Это полностью новая рекламная кампания! А если это уже устоявшийся бренд? Тут очень много вопросов», - отметил ресторатор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН отметила, что законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски.

