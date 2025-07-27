Экономист: Для экономики выгодным считается курс 88-108 рублей за доллар

Для России наиболее выгодным для экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта банковского рынка Андрея Бархота.

Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару

По его словам, свои минусы есть как у слишком сильного рубля, так и у слабого. В первом случае речь идет о снижении прибыль экспортеров, ухудшении платежеспособности корпораций и росте дефицита государственного бюджета. При слишком слабом рубле растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях.

Ранее аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолларРубль

Горячие новости

Все новости

партнеры