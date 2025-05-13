Записавшимся друг к другу на прием врачам в Минусинске грозит выговор
В Госдуме удивились истории о врачах, которые записывались на прием друг к другу, а в профсоюзе работников здравоохранения призвали разобраться в ситуации до конца.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН допустил, что врачам, которые записывались друг к другу на прием, чтобы освободить себе время, грозит простой выговор.
В поликлинике Минусинской межрайонной больницы в Красноярском крае, где сотрудники без цели лечения записывали себя, своих знакомых и родственников на прием, ранее началась прокурорская проверка. В ведомстве уточнили, что факты фейковой записи были обнаружены в ходе проверки перед майскими праздниками. Выяснилось, что, например, одна из работниц регистратуры оформила 37 записей к разным специалистам на 5, 6 и 7 мая. Скорее всего, это делалось, чтобы занять все доступные талоны и не дать записаться реальным пациентам. Куринный отметил, что слышит о подобной ситуации впервые.
«Подобная практика не является распространенной, это какое-то ноу-хау. Администратор этой больницы, видимо, не отслеживает запись к специалистам. Подобное не получится сделать в большом учреждении, где налажен строгий контроль за деятельностью сотрудников. Это единичный случай, который не красит тех, кто участвовал в подобного рода мероприятиях. Работников точно ждет дисциплинарное взыскание – на первый раз может быть выговор. Многие региональные информационно-медицинские системы не дают одному человеку записаться много раз к одному и тому же специалисту. Видимо, где-то есть региональные системы с изъянами, устранить которые можно программными способами», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников призвал разобраться в этой истории до конца, чтобы в будущем подобное не повторялось.
«Я о таком случае сегодня слышу первый раз. Эту ситуацию надо проверять. Мне кажется, будет трудно найти тех, кто записывался. Взыскания с причастных какие-то будут, судебные дела – вряд ли. Такие вещи надо еще доказать, ведь от имени регистратора мог записываться кто угодно. Очень сложно будет распутать эту историю, но распутать надо, чтобы впредь такого не повторялось. Это просто некрасиво», - отметил эксперт.
Ранее глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков заявил «Радиоточке НСН», что российские водители иногда воспринимают работников скорой помощи как обслуживающий персонал, и не уступают дорогу.
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