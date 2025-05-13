В свою очередь заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников призвал разобраться в этой истории до конца, чтобы в будущем подобное не повторялось.

«Я о таком случае сегодня слышу первый раз. Эту ситуацию надо проверять. Мне кажется, будет трудно найти тех, кто записывался. Взыскания с причастных какие-то будут, судебные дела – вряд ли. Такие вещи надо еще доказать, ведь от имени регистратора мог записываться кто угодно. Очень сложно будет распутать эту историю, но распутать надо, чтобы впредь такого не повторялось. Это просто некрасиво», - отметил эксперт.

Ранее глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков заявил «Радиоточке НСН», что российские водители иногда воспринимают работников скорой помощи как обслуживающий персонал, и не уступают дорогу.

