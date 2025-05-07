Жительница Кубани судится с больницей за смерть отца и уничтожение медкарт

Жительница Кропоткина Краснодарского края подала в суд на больницу с требованием компенсации за смерть своего отца. Женщина считает, что учреждение специально уничтожило архив медицинских карт пациентов, чтобы скрыть свою халатность.

Как сообщила Тамара Тимошенко «Постньюс», её отец в 2016 году обратился в медучреждение с жалобой на высокую температуру и анурию (длительное отсутствие мочи). Его госпитализировали, однако не оказывали никакой помощи в течении трёх дней, хотя ему требовался срочный гемодиализ.