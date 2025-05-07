Жительница Кубани судится с больницей за смерть отца и уничтожение медкарт

Жительница Кропоткина Краснодарского края подала в суд на больницу с требованием компенсации за смерть своего отца. Женщина считает, что учреждение специально уничтожило архив медицинских карт пациентов, чтобы скрыть свою халатность.

Как сообщила Тамара Тимошенко «Постньюс», её отец в 2016 году обратился в медучреждение с жалобой на высокую температуру и анурию (длительное отсутствие мочи). Его госпитализировали, однако не оказывали никакой помощи в течении трёх дней, хотя ему требовался срочный гемодиализ.

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Тимошенко считает, что бездействие врачей стало причиной смерти ее отца. После ее жалобы в министерство здравоохранения Кубани оказалось, что архив больницы, находившийся в подвале, был затоплен в результате прорыва труб отопления.

Вода повредила тысячи медкарт людей, которые лечились с 1995 по 2016 год. Комиссия выдала заключение о порче документов, после чего их сожгли. Выяснив обстоятельства Тимошенко обратилась в суд в стремлении доказать вину больницы в недолжном оказании помощи своему отцу.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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